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Дизайнер Ольга Лавлинская создала коллекцию одежды «Красная книга»
25.03.2017 20:47
Коллекция «Красная книга» от российского дизайнера Ольги Лавлинской вышла в рамках Международного конкурса «Экотрадиция», сообщается в пресс-релизе компании.
В основе коллекции – принты растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу.
Дизайнер подчеркивает, что «сохранение здоровья людей зависит от состояния окружающей среды, и дружественное отношение к природе жизненно важно для каждого из нас».
Цель выпуска коллекции одежды «Красная книга» — привлечь внимание общественности к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений и животных.
Фотографии предоставлены компанией.
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