Коллекция «Красная книга» от российского дизайнера Ольги Лавлинской вышла в рамках Международного конкурса «Экотрадиция», сообщается в пресс-релизе компании.

В основе коллекции – принты растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу.

Дизайнер подчеркивает, что «сохранение здоровья людей зависит от состояния окружающей среды, и дружественное отношение к природе жизненно важно для каждого из нас».

Цель выпуска коллекции одежды «Красная книга» — привлечь внимание общественности к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений и животных.

Фотографии предоставлены компанией.