Показ авторской коллекции Black Paradise от дизайнера Сюзанны Мирзоян состоится 26 мая в стенах Golden Palace, сообщают организаторы.

«Стиль для Сюзанны – это совершенно новое видение моды. Силуэтные формы, смело глядящие в будущее, в сочетании с элементами винтажа, воплотятся в изделия не только изысканного кроя», - сообщается в пресс-релизе бренда.

В работе над моделями дизайнер использует благородный бархат, кружева, шелк, кожу. Все это сшито полностью вручную.

Среди приглашенных звезд показа: Сергей Зверев, Brandon Stone, Екатерина Гусева, Есаи Симикян, Lilit, In2nation, Вахтанг, Артур Бэст, Людмила Соколова, Этери Бериашвили, Алиса Толкачева Екатерина Мельник, Гога Никабадзе, Екатерина Король, Анна Калашникова и многие другие.