Новости
НачалоНовостиДизайнер Виктория Торрес запустила собственную марку одежды
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Дизайнер Виктория Торрес запустила собственную марку одежды

02.03.2017  23:01

Основная концепция московского бренда Victoria Torres – изготовление базовой и вечерней одежды премиального качества по доступным ценам, сообщает компания.

Имея собственную дизайн-студию и производство, марка делает упор на пошив верхней одежды из меха и натуральной кожи. Все используемые материалы и фурнитура закупаются исключительно на мануфактурах Италии.


Бренд Victoria Torres имеет две линейки – Base и Season. В первую входят вневременные предметы гардероба, такие, как куртки-косухи, кожаные юбки-карандаши, кожаные брюки и шорты классических форм с идеальной посадкой по фигуре. В линии Victoria Torres Season представлены сезонные лимитированные вещи неординарного дизайна или изготовленные из редких материалов, таких, как винтажное кружево и кожа. Бренд также производит оригинальные аксессуары.

Коллекция текущего сезона уникальна своей возможностью комбинировать вещи между собой. Материалы используются самые разнообразные, такие как: гладкая кожа, наппа, тисненая кожа, итальянские кружево и трикотаж.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 39
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1255 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте