Основная концепция московского бренда Victoria Torres – изготовление базовой и вечерней одежды премиального качества по доступным ценам, сообщает компания.

Имея собственную дизайн-студию и производство, марка делает упор на пошив верхней одежды из меха и натуральной кожи. Все используемые материалы и фурнитура закупаются исключительно на мануфактурах Италии.





Бренд Victoria Torres имеет две линейки – Base и Season. В первую входят вневременные предметы гардероба, такие, как куртки-косухи, кожаные юбки-карандаши, кожаные брюки и шорты классических форм с идеальной посадкой по фигуре. В линии Victoria Torres Season представлены сезонные лимитированные вещи неординарного дизайна или изготовленные из редких материалов, таких, как винтажное кружево и кожа. Бренд также производит оригинальные аксессуары.

Коллекция текущего сезона уникальна своей возможностью комбинировать вещи между собой. Материалы используются самые разнообразные, такие как: гладкая кожа, наппа, тисненая кожа, итальянские кружево и трикотаж.

Фотография предоставлена компанией.