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Дизайнерская продукция из 7 стран будет представлена на украинском торгово-развлекательном фестивале

09.02.2017  18:17

Производители из Литвы, Белоруссии, Молдавии, Турции, Словении, Украины и Италии продемонстрируют свои изделия на фестивале в Киеве, сообщает пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Первый весенний торгово-развлекательный фестиваль пройдет в Киеве 3-5 марта в Международном выставочном центре. Свою продукцию здесь представят компании из Литвы, Белоруссии, Молдавии, Турции, Словении, Украины и Италии. Помимо демонстрации и продажи дизайнерских изделий, программа мероприятия включает мастер-классы различной тематики.

Фестиваль приурочен к предстоящим весенним праздникам и предлагает вниманию посетителей авторские сумки, одежду, обувь и аксессуары.

Событие организовано Украинским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке Торгово-промышленных палат стран-участников. По итогам выставки будет издан каталог представленных компаний и предприятий.

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