Презентация совместной коллекции брендов Moschino и Hasbro состоялась 21 сентября на Неделе моды в Милане, сообщает компания.

Свитшоты с единорогами, розовые пачки и крылатые платья предназначены отнюдь не для маленьких поклонниц My Little Pony. Всемирно известные модели Белла Хадид и Кайя Гербер примерили наряды от креативного директора Moschino Джереми Скотта и открыли показ в топах пастельных тонов с ретро-изображениями популярных во всем мире героинь мультфильма.

Капсульная коллекция от Moschino и Hasbro предлагает полноценные женские луки: в нее входят не только футболки, платья, свитера, нижнее белье и купальники, но также эксклюзивные аксессуары вроде рюкзаков, клатчей, брелоков для ключей и кейсов на iPhone.

Сразу после презентации новой линейки одежды в Милане она поступила в продажу в официальный интернет-магазин бренда и в бутики по всему миру, в том числе ее можно будет приобрести и в России.

Креативный директор Moschino Джереми Скотт славится своими эпатажными коллекциями, в том числе и коллаборациями с детскими брендами. Чуть ранее в этом году он уже представил линию мужской одежды по мотивам франшизы «Трансформеры» - также принадлежащей компании Hasbro.

Hasbro – международная компания, производящая игры и игрушки; один из крупнейших игроков в индустрии развлечений. С помощью игрушек, настольных игр, телевизионных программ, полнометражных фильмов, компьютерных игр и большой линейки лицензионных товаров Hasbro знакомит детей и их родителей со своими брендами, такими как Nerf, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Monopoly, Littlest Pet Shop, Magic: The Gathering, и с премиальными партнерскими брендами.

Бренд Moschino создан в 1983 году дизайнером Франко Москино. Входит в состав итальянского концерна Aeffe S.p.A.

Фотографии предоставлены компанией.