Бренды Barbie и Original Marines представили совместную капсульную коллекцию сезона осень-зима 2017, сообщает pr-служба компании Mattel.

Вдохновленная самой известной куклой в мире, капсульная коллекция в стиле casual chic предназначена для девочек 12-13 лет.

Лейтмотивами коллекции дизайнеры выбрали графичные узоры и знаменитый логотип Barbie. В коллекцию вошли футболки, леггинсы, платья, юбки и свитшоты розового, сиреневого и кремового цветов, украшенные блестящими деталями.

В честь дебюта Original Marines запустили специальный проект: каждый предмет одежды из совместной коллекции изготавливается в двух размерах: обычном и маленьком для куклы Barbie.

«Мы очень рады и с гордостью представляем капсульную коллекцию Barbie и специальный проект. Впервые Original Marines создала для кукол такие же наряды, как и для настоящих девочек», - говорит Антонио ДиВинченцо, вице-президент компании ImapExport.

«Я польщен возможностью поработать с Original Marines, – рассказывает Филлиппо Агнелло, Mattel Italy’s managing director. - Эта капсульная коллекция удивит юных покупательниц, которые смогут выбрать наряд для себя и своей куклы, показав свою креативность. Barbie дает детям возможность исследовать свой безграничный потенциал».

Mattel – один из мировых лидеров в области производства и дистрибуции игрушек; штаб-квартира – в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компания основана в 1945 в США Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд. Представительство в России открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, FisherPrice, HotWheels, Scrabble, Uno, Thomas&Friends, Monster High, Enchantimals продаются более чем в 146 странах.

Фотографии предоставлены компанией.