09.02.2017 18:19

В Санкт-Петербурге планируют разработать специальный курс о тенденциях в моде для старшеклассников, пишет издание «Новости малого бизнеса».

В новом концептуальном пространстве Market Design Loft в Санкт-Петербурге 7 февраля прошла пресс-конференция, посвященная fashion-индустрии. Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка города Эльгиз Качаев отметил, что Санкт-Петербург имеет возможность стать столицей моды.

«Когда мы были в Милане, узнали, что в этот итальянский город приезжает работать множество русских дизайнеров. Мы собираемся переломить тенденцию и создать в Петербурге условия, как для отдельных дизайнеров, так и для больших производств», - сказал он.

В связи с этим планируется разработать цикл лекций для старшеклассников. На специальных занятиях им будут рассказывать о модных тенденциях.