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Для производителей спортивной одежды прошел круглый стол «Перспективы развития отечественного fashion сегмента. Импортозамещение и точки роста»
03.10.2017 06:55
В рамках выставки SportB2B EXPO, которая прошла на ВДНХ в Москве, представители спортивной индустрии обсудили проблемы производства одежды для сектора.
Как говорится в сообщении Минпромторга, для гостей выставки были организованы круглый стол «Перспективы развития отечественного fashion сегмента. Импортозамещение и точки роста» и мастер-класс Fashion Consulting Group «Эффективный розничный магазин».
В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, ТПП, директора спортивных магазинов и сетей, производители спортивного оборудования и спортивных изделий, профильные ассоциации. Ключевой секцией мероприятия стала стратсессия «Стратегия и тактика спортивного ритейла 2018+». Открыл ее директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов.
Спикеры обсудили проблемы отечественного производства спортивных товаров, импортозамещения и взаимодействия с ритейлом. Высказанные участниками мероприятия инициативы лягут в основу предложений, которые будут направлены в правительство в декабре 2017 года.
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