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Для разработки дизайна кроссовок Nike приглашен Артемий Лебедев

14.03.2017  23:39

Артемий Лебедев — единственный дизайнер из России, участвующий в новой кампании Nike по созданию кроссовок, пишет New Retail.

В рамках новой кампании Nike привлекает к сотрудничеству 12 дизайнеров со всего мира. Из нашей страны для участия в проекте приглашен Артемий Лебедев, как «значимая фигура российского дизайн-сообщества».

Свою модель кроссовок Артемий Лебедев создал ориентируясь на Air Max. Изделие выполнено в черном цвете и относится к повседневной обуви.

«Мне нравится, чтобы вещи не кричали о себе, а раскрывали свою сущность со временем. Я люблю красоту ради красоты, но не люблю, когда красота ущемляет функциональность. Мои кроссовки будут ровно такими, как я хочу», - отметил дизайнер в своем блоге.

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