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Для развития Оршанского района необходим льняной холдинг

24.05.2017  20:42

Министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский считает необходимым создать в Оршанском районе льняной холдинг, сообщает пресс-служба Совета министров Республики.

Вчера, 23 мая, состоялось выездное заседание президиума Совета министров Белоруссии. В его рамках были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Оршанского района.

Министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский, в своем докладе, подчеркнул необходимость вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга.

«Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество. Предлагаем вернуться к этому вопросу», - отметил он.

Идея создания льняного холдинга обсуждается в правительстве Белоруссии с 2013 года

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