09.02.2017 07:02

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, организатора Российской недели текстильной и легкой промышленности-2017, для участников мероприятия запланирована насыщенная деловая программа.

В числе основных тем недели вопросы государственной поддержки и субсидирования предприятий отрасли, государственных и муниципальных заказов, лизинговых программ, создания отраслевого банка, дальнейшего развития импортозамещения, итогов внедрения RFID-меток как наиболее эффективной меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции, стандартов школьной формы и безопасности детской одежды, инноваций в направлении технического текстиля, специфики электронной коммерции и многие другие.

Ключевым мероприятием насыщенной четырехдневной деловой программы международный форум легкой промышленности »Легпромфорум-2017». Главной темой форума в 2017 году станет межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности.

В рамках деловой программы будут организованы как пленарные заседания и отраслевые совещания с участием руководства профильных министерств и ведомств, так и мастер-классы, семинары и круглые столы для всех категорий участников отрасли, а также торгово-закупочные сессии и промо-акции.

В первый день открытия Форума (20 февраля, в 11:00, Синий зал павильона №2 «Экспоцентра») состоится торжественная церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено-2016».

В рамках недели в течение двух дней пройдет 2-й научно-практический симпозиум по техническому текстилю и нетканым материалам.

Для посетителей выставок и участников деловой программы будут проведены серия круглых столов, конференций, мастер-классов и семинаров по самым актуальным вопросам развития отечественной легкой промышленности.

В рамках второго дня работы форума будет проведена конференция, посвященная вопросам взаимодействия производителей отрасли и торговых сетей. Участникам форума будет предложена торгово-закупочная сессия.

Мероприятие организовано при поддержке министерства промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты РФ. В течение четырех дней проведения мероприятий Российской недели текстильной и легкой промышленности будет задействовано 25 тыс. кв. м экспозиционной площади в 8-и павильонах ЦВК «Экспоцентр». На всех экспозиционных и деловых площадках «Экспоцентра» ожидается более 1500 экспонентов, 2000 участников форума, более 200 спикеров и свыше 20 тыс. посетителей-специалистов.