11.02.2017 01:15

Челябинский магазин детской обуви «Первые шаги» открыл вторую торговую точку, ассортимент которой можно заказать через сайты «Деленка» и «Сороконожка», сообщает пресс-служба компании «Мила – обувь оптом».

В Челябинске начал работу второй магазин сети «Первые шаги». Это позволило увеличить ассортимент продукции на сайтах «Деленка» и «Сороконожка» на более чем 900 моделей детской обуви.

Магазин «Первые шаги» подключился к «Сороконожке» во второй половине 2016 года. В ассортименте склада представлена детская обувь таких марок как: «Котофей», «Зебра», «Лель», «Топ-топ», «Фома», «Какаду» и др.

«Практика показывает, что при грамотно выбранной ценовой политике увеличение широты и комплексности ассортимента ведет к росту числа заказов. Это особенно актуально для мелкого опта, где минимальная норма отгрузки составляет 10 пар. На складах с большим ассортиментом корзины совместных покупок собираются быстрее, так как находятся модели на любой вкус и цвет», - прокомментировал администратор интернет-магазинов «Деленка» и «Сороконожка» Александр Бородин.

Компания «Мила» входит в тройку крупнейших игроков обувного рынка в Уральском федеральном округе и является лидером по оптовой торговле детской обувью. Занимается оптовыми поставками обуви в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в ХМАО и на Ямале. Оборот компании составляет порядка 315 млн рублей. Главное направление работы компании «Мила» — продажа обуви оптом: мужская и женская обувь, детская обувь, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, летняя, зимняя и демисезонная обувь. В число торговых марок компании входит обувь марок «Котофей», «Топ-топ», «Зебра», а также спортивная обувь Anta и WBL.