19.01.2017 07:09

Глава правительство подписал постановление о выделении субсидий для компаний лёгкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов, говорится в сообщении Минпромторга.

«Деньги эти позволят снизить кредитную нагрузку и, соответственно, повысить рентабельность производства в отрасли, уменьшить себестоимость продукции, чтобы платежи по кредитам не сдерживали возможное расширение производства или его перевооружение, создать новые рабочие места, - сказал Дмитрий Медведев, - И, конечно, будут способствовать тому, чтобы на рынок снова вышла наша российская продукция, которая могла бы конкурировать с импортными аналогами как по качеству, так и по цене».

Согласно тексту Постановления, в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены средства в размере 565,45 млн рублей.

Данное заявление глава российского правительства сделал на заседании кабинета министров «О проекте перечня мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году», в котором принял участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров.