Новое предприятие Дмитрия Шишкина является первой в стране инновационной швейной фабрикой по производству спортивной одежды, сообщает компания.

Ключевая особенность предприятия – использование на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности, за счет внедрения автоматизированных систем, охватывающих весь производственный цикл изготовления одежды: лицензионное программное обеспечение, микропроцессорная и компьютерная техника, а также системы проектирования и управления процессами швейного производства. До 30% всех операций выполняются в автоматическом режиме с использованием роботизированных комплексов, создаются многоцелевые агрегатированные рабочие места с целью увеличения производительности труда, повышения качества и разнообразия выпускаемой продукции. При таком подходе минимизируется роль человеческого фактора, так как человеку в данной цепи выпадает роль скорее наблюдателя, чем рабочего, и снижаются затраты ресурсов за счет создания максимально автоматизированного потока производства. Таким образом, достигается высокое качество продукции, отсутствие брака и простоев.

Первая очередь предприятия запущена в эксплуатацию в марте 2017 г., занимаемая площадь 1 000 квадратных метров, общая численность сотрудников составляет около 100 человек, объем инвестиций составил более 100 млн. руб. На данном этапе производство будет выпускать до 10 000 единиц изделий в месяц. К августу 2017 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь, которая позволит как минимум утроить данные показатели. Колоссальный опыт, полученный двумя годами ранее при строительстве «Портновской мануфактуры», позволил компании сократить срок реализации проекта до полугода.

Фабрика ориентирована на разработку и производство промышленных линеек одежды и аксессуаров в спортивном и повседневном стиле для крупных корпоративных заказчиков. Параллельно будет запущена линия готовой одежды под собственным брендом. Дизайнер Дмитрий Шишкин уже несколько лет работает на постоянной основе с такими крупными компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» «РМК», «РЖД» и другими.

Дмитрий Шишкин: «Экономическая ситуация последних лет сама подтолкнула нас к созданию швейного холдинга на территории нашей страны. Рост курса валют, ужесточение таможенной политики и санкции негативным образом отражаются на ценовой политике конкурентов, осуществляющих импорт швейной продукции в нашу страну. Данное обстоятельство дает нам конкурентное преимущество перед остальными крупными игроками на рынке, которые в абсолютном большинстве имеют производственные мощности за пределами России».

Мощности предприятия уже загружены заказами компаний до сентября этого года.

Фотографии предоставлены компанией.