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Доля вакантных площадей на рынке ТЦ Москвы до конца 2017 года продолжит снижаться

25.04.2017  06:54

В 2017 году доля вакантных площадей на рынке ТЦ Москвы сократится до минимального уровня с начала 2015 года – 6,5%, говорится в сообщении JLL.

Согласно исследованию, проведенному JLL, ввод торговых центров в столице снизится в 1,5 раза – до 217,5 тыс. кв. м, это минимум показателя за четыре года, в то же время точками роста в сегменте являются ТПУ и районные проекты нового формата. В общей сложности в первом квартале 2017 года семь новых брендов открыли первые магазины в стране, большинство операторов представляют премиальный сегмент.

На фоне отсутствия ввода новых торговых центров в Москве доля вакантных площадей в действующих объектах уменьшилась в первом квартале 2017 года с 7,5% до 7,2%. «Пока говорить о восстановлении потребительского сектора преждевременно, – заявила Маргарита Шебанова, аналитик рынка торговых площадей компании JLL. – Хотя покупатели, как и участники рынка коммерческой недвижимости, адаптировались к новым экономическим условиям, их доходы продолжают снижаться. Тем не менее, прогнозируемое улучшение динамики оборота розничной торговли и роста реальных располагаемых доходов, согласно прогнозу Oxford Economics, на 2,3% в 2017 году повлечет за собой дальнейшее восстановление активности на рынке аренды торговых помещений».

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