12.12.2016 07:18

В правительство внесена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, говорится в сообщении Минпромторга. Она напрямую касается контрафакта в сфере легпрома.

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на итоговом в 2016 году заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, стратегия направлена на легализацию рынка и создание прозрачных условий работы для добросовестного бизнеса.

По словам Мантурова, существуют два ключевых направления работы комиссии: разработка правовой базы, в том числе внесение законопроектов и других нормативных актов, важных для борьбы с незаконным оборотом, а также практическая реализация мер по противодействию незаконному обороту.

В качестве главного события года Денис Мантуров назвал запуск пилотного проекта по маркировке меховых изделий. Несмотря на то, что он официально стартовал в августе 2016 года, сегодня уже виден масштабный позитивный эффект. По данным ФНС России, меньше чем за четыре месяца легальный оборот меховых изделий в России вырос на 859%. Только за этот период в стране продано шуб на 22,5 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем за весь прошлый год.

«Учитывая, что все разногласия по ней сняты, мы ожидаем, что до конца года документ будет принят. Это, безусловно, важный шаг с точки зрения закрепления на долгосрочную перспективу ключевых принципов борьбы с незаконным оборотом в интересах добросовестных предпринимателей», — отметил Денис Мантуров.

Кроме того, членами Госкомиссии был утвержден план мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства органами по сертификации и испытательными лабораториями.