03.02.2017 06:50

Алмазодобывающая компания «Алроса» опубликовала производственные результаты и предварительные итоги продаж за четвертый квартал и 2016 год в целом.

Как говорится в сообщении компании, добыча группы по итогам прошедшего года составила 37,4 млн карат, снизившись на 2% по сравнению с результатами прошлого года. Падение показателя в «Алросе» объясняют корректировкой плана добычи на россыпных месторождениях во втором и третьем кварталах 2016 года в соответствии с ситуацией на алмазном рынке, сложившейся по итогам 2015 года.

Рост добычи в четвертом квартале 2016 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года обусловлен развитием алмазодобычи на подземных рудниках группы и выходом на проектную мощность подземного рудника трубки «Мир».

По предварительным данным, объем продаж алмазов «Алросы» по итогам 2016 года составил 40,1 млн карат, выручка от продаж алмазов - не менее 4,3 млрд долларов.

Объем продаж алмазов в четвертом квартале 2016 года составил 10,1 млн карат, в том числе 6,6 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 127 долларов/карат и 3,5 млн карат алмазов технического качества по средней цене 6 долларов/карат. Выручка от продаж алмазов составила не менее 849 млн долларов за четвертый квартал 2016 года.