21.04.2017 07:11

Добыча алмазов группой «Алроса» выросла на 9% в годовом сопоставлении и достигла 8,9 млн карат, говорится в сообщении компании, опубликовавшей производственные результаты и предварительные итоги продаж в первом квартале 2017 года.

Показатели соответствуют плану добычи группы на 2017 год на уровне 39,2 млн карат (+5% к 2016 году). Рост добычи обусловлен увеличением алмазодобычи на подземных рудниках трубок «Айхал», «Мир», «Интернациональная», «Удачная», а также увеличением объемов обработки руды с более высоким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная».

По предварительным данным, объем продаж алмазов группой в отчетный период составил 14,1 млн карат, в том числе 11,0 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 117 долл./карат и 3,1 млн карат алмазов технического качества по средней цене 7 долл./карат. Выручка от продаж алмазов за первый квартал 2017 года составила не менее 1 309 млн долларов. Выручка от реализации бриллиантов за указанный период составила не менее 32 млн долларов.