09.12.2016 13:52

В 2017 году добыча алмазов акционерной компанией «Алроса» может вырасти на 5%, в сравнении с текущем годом, а именно до 38,85 млн карат, сообщает агентство ТАСС.

«Те планы, которые мы сегодня формируем на 2017 год, предполагают примерно пятипроцентный рост объемов добычи», — поведал топ-менеджер компании «Алроса».

Отметим, что на этот год компанией был поставлен план по добыче в размере 37 млн карат, следовательно, на следующий год объем добычи алмазов может вырасти до 38,85 млн карат.

«В ближайшие два-три года компания ожидает рост мирового объема добычи алмазов не менее, чем на 10%», — сообщил президент «Алроса» Андрей Жарков.

«Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.