25.05.2017 21:24

Арбитражный суд Коми назначил временного управляющего компании «Комитекс трейдинг», являющейся дочерним предприятием «Комитекс», пишет ИА «БНК».

По решению арбитражного суда Коми в отношении фирмы «Комитекс трейдинг» введена процедура наблюдения на четыре месяца. Временным управляющим назначен член ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Андрей Ремнев. В сентябре он предоставит в суд отчет по итогам работы.

«Комитекс трейдинг» имеет ряд задолженностей в размере 11,4 млн рублей (по состоянию на 3 марта 2017 года).

У компании есть материальные внеоборотные активы на сумму свыше 17 млн рублей, запасы – 4,7 млн рублей, финансовые и другие внеоборотные активы – 15,6 млн рублей.

«Комитекс трейдинг» является дочерним предприятием «Комитекс».

«Комитекс» — российский производитель нетканых материалов и синтетических волокон. Компания расположена в Сыктывкаре. «Комитекс» имеет несколько представительств в различных регионах России: «Комитекс сервис» (г. Москва), «КомитексСПб» (г. Санкт-Петербург), «Комитекс-Авто» (г. Тольятти), филиал «Комитекс-Киров» (г. Киров), «Комитекс трейдинг» (г. Сыктывкар), «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар) и другие.