|
|
Dockers опубликовал новогоднюю подборку из актуальной коллекции
13.12.2016 15:05
Бренд Dockers представил подборку новогодних подарков из коллекции сезона зима 2016/17, сообщает компания.
Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте