27.07.2017 22:06

Незаконно продавая в страны ЕС белорусскую кожевенную продукцию, злоумышленники заработали более 5,6 млн. бел. рублей, сообщает пресс-служба комитета госконтроля РБ.

Финансовая милиция комитета госконтроля РБ пресекла незаконный канал сбыта кожевенных изделий из Белоруссии в страны ЕС. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что группа граждан приобретала «вет-блю», краст и готовую кожу на белорусских предприятиях и реализовывала ее в страны Евросоюза. При этом использовались реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход оценивается более чем в 5,6 млн. белорусских рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ.

На имущество и денежные средства троих подозреваемых в организации граждан наложен арест на общую сумму около 500 тыс. белорусских рублей.

Расследование продолжается.