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Долг в 25 млн рублей повлек арест тканей в Екатеинбурге
07.02.2017 22:38
В Екатеринбурге арестовали более 15 км ткани за долг в 25 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В Чкаловском районном отделе Екатеринбурга арестовали
продукцию текстильного производства. Организация, занимающаяся продажей тканей
и фурнитуры, не выплатила порядка двадцатипяти миллионов рублей налогов, пеней,
сборов, штрафов Инспекции Федеральной налоговой службы.
Под арест попали ткани в количестве 700 рулонов, а также прилагающаяся к ним фурнитура.
Арестованное имущество будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества в Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в счет уплаты задолженности.
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