07.02.2017 22:38

В Екатеринбурге арестовали более 15 км ткани за долг в 25 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Чкаловском районном отделе Екатеринбурга арестовали продукцию текстильного производства. Организация, занимающаяся продажей тканей и фурнитуры, не выплатила порядка двадцатипяти миллионов рублей налогов, пеней, сборов, штрафов Инспекции Федеральной налоговой службы.

Под арест попали ткани в количестве 700 рулонов, а также прилагающаяся к ним фурнитура.

Арестованное имущество будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества в Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в счет уплаты задолженности.