25.04.2017 06:56

По итогам 2016 года рост в производстве спецодежды составил порядка 40%, а доля тканей и материалов российского производства в закупках госкомпаний – до 46%. Об этом в рамках III Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) сообщили представители Минпромторга.

Как говорится в сообщении министерства, тема обсуждалась на круглом столе «Взаимодействие производителей специальной и защитной одежды и организаций потребителей». В рамках мероприятия обсуждались вопросы технологической модернизации и повышения качества выпускаемой продукции для производства специальной и защитной одежды (СИЗ).

По словам директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Евгения Рыжова, во многих компаниях в настоящее время идет активная разработка стандартов для проверки качества изделий, а также проработка возможности включения материалов российского производства в перечень рекомендованных товаров.

Он также отметил, что Минпромторг на сегодняшний день оказывает всестороннюю поддержку предприятиям легкой и текстильной промышленности, в том числе, занимающихся производством спецодежды и спецобуви. Он напомнил, что в 2016 году ведомством были проведены совещания с 17 госкомпаниями, итогом которых стало постепенное увеличение удельного веса тканей и материалов для спецодежды и спецобуви российского производства.