Первый в Архангельске салон Henderson расположился в торгово-развлекательном центре «Макси», сообщается в пресс-релизе компании.

В новом магазине площадью почти 300 кв. м. представлена одежда бренда Henderson в классическом стиле, а также коллекция одежды выходного дня под брендом Hayas. Ассортимент салона составляют: элегантные деловые костюмы, рубашки, галстуки и трикотаж, нижнее белье, а также верхняя одежда, аксессуары и обувь.

«Архангельск для нас является новым городом. И мы надеемся, что наш салон будет достойным дополнением на локальном рынке ритейла не только для ТРЦ «Макси», но и для всего города. Кроме этого, открытие салона Henderson в новом городе обусловлено развитием отношений с нашими многолетними партнерами - компанией «Макси», - сообщил Игорь Мелконян, руководитель отдела по реализации новых проектов Дома моды Henderson.

Салон Henderson, как и торговый центр, работает без выходных с 10:00 до 21:00.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.