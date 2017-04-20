Дом моды Henderson открыл салон в Ессентуках

Новый магазин Henderson открылся в торгово-развлекательном центре «Вершина», сообщается в пресс-релизе компании.

Салон в Ессентуках стал третьим салоном бренда в Ставропольском крае. Первый салон был открыт в Пятигорске в 2014 году, и на сегодняшний день остается одним из топовых в сети.

В новом салоне площадью более 200 кв. м. представлена одежда в классическом стиле, а также коллекция одежды выходного дня: элегантные деловые костюмы, рубашки, галстуки и трикотаж, нижнее белье, верхняя одежда. Покупатели могут подобрать к образу аксессуары и обувь из коллекции Дома моды.

Салон Henderson, как и торговый центр, работает без выходных с 10:00 до 22:00.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотография предоставлена компанией.