В новой коллекции дизайнеры Henderson делают ставку на функциональность и инновационность изделий, сообщается в пресс-релизе компании.

Элегантные силуэты, новые прилегания, шерсть с водо- и грязеотталкивающей обработкой Dry Sense и Unique Sense – это коллекция для деловых поездок, коктейлей, ужина при свечах или праздничного мероприятия.

Для стройных мужчин в коллекции появляется новое прилегание DROP8 – утонченный силуэт создан благодаря разработке новых пропорций и изменениям лекал пиджака.

В новом сезоне представлено большое количество изделий из инновационных технологичных материалов. К примеру, рубашки из ткани NonIron, которая не требует утюжки и практически не мнется при носке – в сезоне весна-лето значительно расширена цветовая гамма модели. Также Дом моды предлагает несколько моделей рубашек под запонку с регулируемой длиной рукава. В коллекции аксессуаров впервые появляются портмоне с защитой от кражи данных RFID. Благодаря специальной инновационной прослойке внутри изделия с банковских карточек для бесконтактной оплаты невозможно украсть данные.

В новой коллекции появляется пиджак с 9 карманами для документов, билетов, очков и пр. Подойдут для поездок и легкие кожаные туфли на гибкой подошве, и ветровки, которые складываются в свой внутренний карман.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.