При создании новой коллекции Henderson использовались инновационные технологии обработки тканей и традиционный пошив изделий, сообщается в пресс-релизе модного дома.

В коллекции рубашек Henderson есть модели классического силуэта, а стройные мужчины могут оценить прилегание Slim Fit и Super Slim Fit. Активные и занятые обратят внимание на рубашки из хлопка с обработкой NonIron, не требующие утюжки, и Stretch – модели с добавлением волокон эластана, которые хорошо тянутся и повторяют движения фигуры. Новинка коллекции – рубашки из хлопка с обработкой, придающей мягкость кашемира. Также в коллекции есть рубашки с обработкой ткани Wrinkle Free, которая обеспечивает легкое разглаживание и уменьшает сминаемость ткани, и модели, созданные по технологии Garnent Wash, при которой ткань практически не меняет свой первоначальный цвет.

Henderson традиционно предлагает покупателям рубашки с комбинированной манжетой – благодаря специальной петле можно самостоятельно выбрать, дополнить образ запонками или оставить традиционную манжету с пуговицами.

Более 6 лет Henderson представляет в коллекции капсулы рубашек класса люкс итальянской фабрики Albini. С 1876 года компания Albini создает ткани из египетского хлопка, который считается лучшим в мире. Количество рубашек из этой коллекции лимитировано.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.