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Дом моды Henderson выпустил коллекцию спортивной одежды

03.03.2017  00:20

Бренд Henderson представил новую коллекцию функциональной спортивной одежды Henderson Sport, сообщается в пресс-релизе компании.

Все изделия коллекции предназначены для занятий спортом на свежем воздухе и в тренажерном зале, а также для любителей бега и марафонов. Коллекция создана на фабриках, которые специализируются на создании спортивной одежды и обуви для профессиональных спортивных брендов.

Капсула изделий для занятий спортом на свежем воздухе разработана с учетом всех функциональных особенностей для защиты от неблагоприятных погодных условий – ветра, дождя и холода.

Толстовки, спортивные брюки, куртки-ветровки Henderson Sport, которые легко собираются в собственный карман на спинке, оценят марафонцы и просто любители пробежек.

Капсула специально разработанных изделий Henderson Sport для фитнеса – это ультралегкие футболки, шорты и леггинсы, которые выполнены из инновационных материалов.

Коллекция Henderson Sport доступна в интернет-магазине и в ограниченном списке салонов Henderson, с которым можно ознакомиться на сайте www.henderson.ru.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.

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