Обучение студентов Domus Academy будет проводиться по трем специальностям: Experience Design, «Индустрия моды» и «Дизайн интерьера», сообщается в пресс-релизе организации.

Ранее Академия предлагала только магистерские курсы. С запуском программ бакалавриата, набор на которые открыт на 2017-2018 учебный год, возможность пройти обучение по стандартам Domus Academy с полным погружением в профессию появилась и у студентов, еще не имеющих высшего образования.

Лайн Ульрика Кристиансен, глава института Domus Academy: «Мы рады представить наши первые программы бакалавриата и применить наш всемирно известный подход к постдипломному обучению для новой аудитории. Программы намеренно выбраны, исходя из последних требований индустрии, чтобы дать нашим студентам знания, актуальные для будущего. Находясь в Милане, одной из мировых столиц дизайна, студенты получат превосходное образование и погрузятся во вдохновляющую креативную среду и бурно развивающуюся индустрию коммерческого дизайна».

Программа бакалавриата Experience Design в Domus Academy охватывает целый ряд дисциплин и практик, таких как interaction design, проектирование сервисов, UX, информационная архитектура, графический и визуальный дизайн, моделирование, physical computing, креативное кодирование, разработка сценариев и сторителлинг.

Программа «Индустрия моды» будет готовить студентов с глубоким пониманием мировой индустрии моды, начиная с итальянской. Выпускники будут вооружены знаниями, навыками и инструментами для решения всевозможных задач, с которыми сталкиваются как международные модные бренды, так и недавно созданные компании. Студенты научатся анализировать рынок, прогнозировать будущие тенденции, создавать новые возможности, а также разрабатывать креативные и долгосрочные омниканальные решения благодаря сотрудничеству с реальными представителями модного бизнеса.

С развитием технологий меняется восприятие пространства, и программа «Дизайн интерьера» направлена на исследование, экспериментирование и создание нового наполнения для интерьеров будущего. Студенты будут практиковаться и пробовать себя в дизайне на разных уровнях: от макро- до микро проектов, от масштаба города до дизайна интерьера и элементов изделий.

Широта экспертизы Domus Academy и подход, основанный на сотрудничестве, дает студентам возможность извлечь все преимущества из стажировок в престижных компаниях и студиях дизайна, среди которых Versace, Motorola и BMW Design. Студенты могут активно участвовать в курсах, семинарах, международных конкурсах, а также работать напрямую с компаниями по их проектам. Такое прямое сотрудничество способствует наставничеству и дает студентам доступ к широкой сети профессиональных связей.

Domus Academy занимает высшие позиции в мировых рейтингах: в 2016 году Школа моды при Domus Academy была признана одной из ведущих мировых школ моды по версии издания Business of Fashion. В своих рейтингах учебных курсов 2012, 2013 и 2014 годов издательство Frame Publishers назвало Domus Academy одной из тридцати лучших школ мира по дизайну, архитектуре и моде. Каждый год, начиная с 2012, журнал Domus отмечает Domus Academy как одну из 100 лучших европейских школ архитектуры и дизайна.

Domus Academy является самой престижной итальянской школой, выпускники которой работают в крупнейших международных компаниях: Nokia, Whirlpool, Gucci, Microsoft, Giorgio Armani, Max Mara. Диплом академии котируется во всем мире, а преподавателями выступают эксперты модной и дизайн индустрии, среди которых Патрисия Уркиола, Гая Труссарди, Массимо Банци и другие.