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«Дон-Текс» незаконно продал пятиэтажное общежитие компании «БТК Текстиль»

09.08.2017  07:08

Прокуратура Ростовской области выявила факт незаконного включения в порядок приватизации в уставный капитал компании «Дон-Текс» жилого пятиэтажного здания общежития.

Как говорится в сообщении ведомства, общежитие принадлежало муниципалитету города, однако «Дон-Текс» после приватизации жилого здания, где жили люди на законных основаниях, незаконно продало его компании «БТК Текстиль».

Региональная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением о признании сделки незаконной и возврата здания в муниципальную собственность, но суд не поддержал требования прокуратуры и отказал в иске. Не согласившись с отказом, прокуратура региона обжаловала его в апелляционную инстанцию, которая постановила отменить решения арбитражного суда и удовлетворить требования прокуратуры.

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