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«Донская мануфактура» стала банкротом – в компании открыто конкурсное производство сроком на полгода

11.01.2017  07:44

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ростовского производителя одежды «Донская мануфактура».

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы суда, в отношении предприятия начато конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначена Ольга Хмельницкая.
Иск к компании подала компания «ППК Агро-Дон» из-за долга в размере 5,2 млн руб. за услуги по переработке сырья и изготовления текстильной продукции.

«Донская мануфактура» специализируется на выпуске полотенчатых холстов и различных махровых тканей. Компания является одним из крупнейших текстильных предприятий Ростовской области. Была создана в Ростове-на-Дону в 2014 г. 100% в УК компании принадлежит Кириллу Круговому. По итогам 2015г. чистая прибыль составила 1,8 млн руб., выручка - 57,1 млн рублей.

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