Итальянский бренд Patrizia Pepe представляет коллекцию сезона осень-зима 2017/2018 совместно с певицей Дуа Липа, сообщает компания.

Фотографом и режиссером рекламной кампании стал Шариф Хамза. Сотрудничество Patrizia Pepe и Дуа Липа «призвано передать тесную связь модного бренда Patrizia Pepe с музыкальной индустрией».

В 2018 году Patrizia Pepe отметит свою 25 годовщину. Для итальянского бренда с многолетней историей это значимое событие, а также повод укрепить свои позиции на рынке. Креативный директор Patrizia Pepe Патриция Бамби «питает особую любовь к музыке, которая является для нее неиссякаемым источником вдохновения».

«Я очень рада сотрудничеству с Дуа Липа», – делится мыслями о новой кампании Патриция Бамби. «Характер Дуа Липа – продолжение ее музыки. Ее стиль излучает смелость, чувственность, женственность и откровенность, что так близко духу Patrizia Pepe. Индивидуальность Дуа Липа воплощается в сильном, игривом и загадочном образе. Она обладает яркой харизмой, которая передает оригинальную историю ее жизни. Дуа Липа наслаждается своим вокалом и бунтарскими духом: она дерзкая и элегантная одновременно, а ее имя означает «любовь». Она как никто лучше транслирует настроение нашей новой коллекции».

Видео и фотографии с Дуа Липа были сняты в Нью-Йорке. Саундтреком кампании Bang Bang стала одноименная композиция Дуа Липа.

В основе сюжета – сексуальность и легкая ирония. Городская банда во главе с поп-звездой символизирует роль женщины в современном мире. Идея кампании: «Жизнь безумна и ее стоит прожить вместе с идеальными единомышленниками!».

«Я люблю бренд Patrizia Pepe за то, что он поддерживает стремление женщин к индивидуальности, к исполнению их желаний и к креативу, – делится Дуа Липа. - Patrizia Pepe олицетворяет традиционный итальянский стиль: гламурный и бунтарский. Он несет невероятную силу».

Рекламная кампания запускается в августе, а фильм о Bang Bang будет представлен 20 сентября 2017 года, в первый день миланской Недели моды.

Patrizia Pepe – всемирно известный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1993 году во Флоренции. В настоящее время открыто более 100 бутиков Patrizia Pepe, 15 из которых расположены в России. Кроме этого, коллекции Patrizia Pepe представлены в более чем 1 700 мультибрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.