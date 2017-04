Этой весной неделя моды Estet Fashion Week станет на два дня больше и будет проходить с 10 по 16 апреля, сообщают организаторы.

Целых два дня на этот раз будут посвящены детским показам. На подиуме Ювелирного дома «Эстет», организатора мероприятия, как и прежде, будут представлены как коллекции одежды, так и ювелирные бренды, а также аксессуары, шляпки, сумки – все то, без чего немыслим современный законченный фэшн-образ.

Среди участников Estet Fashion Week: весна-2017 – Дом моды Slava Zaitsev, Querida Philippa (Испания), Varant Aprahamian (Ливан), Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Тамара Добролюбова, Елена Старикова, Наталья Ледерер, Лариса Болдырева, Светлана Диво (Пушкина), PABLOSKY (Испания), L’erede, Kanounov, Stilnyashka, Fashion Style, Оксана Негода, Алина Стаканова, ALMAST studio, Leya.me, Vladimir Degtyarev, Romanovich for kids, Дом Моды Веры Домокош, проект журнала Queen City (Екатерина Хандрикова Slada Fashion, Lana Morozova, Мария Пугачева, Mila Klement, Катя Мурмилова, Moda No Time & Lana Anisimova, Екатерина Никитина), Monnalisa, Olga Lyutich (Белоруссия), Blue Jasmine, Nana Minasyan, Stasia & Stasia, Desalitto, Stefania Pinyagina, DEMI & MG, Best friend group, Neoronova и др.

Estet Fashion Week традиционно поддерживает молодых, перспективных дизайнеров, давая им возможность выступить на большом подиуме наряду с мэтрами индустрии моды. 13 апреля в рамках ювелирной недели моды состоится коллективный показ дизайнеров, вышедших в полуфинал VII Международного Московского конкурса молодых модельеров. «МКММ» проводится при поддержке Департамента Культуры города Москвы.

В числе участвующих ювелирных и часовых брендов – Gevorkyan, Escada, «Ника», ЮЗ «Эстет», TechnoMarine, Bijou Tresor, «Ани М», Alcozer&J, Gohfeld Jewellery, Zlata, «Киэрге», Philippe de Cheron, YKstyle.

Официальным лицом 13-го сезона Estet Fashion Week стала основательница ювелирного бренда Ani M Ани Закарян.

Как всегда, фэшн-показам будут сопутствовать: «круглые столы» на тему моды, концертная программа, выставки, шоу, презентации и выставки. Тематические дни показов: «Мода мегаполиса», «Вечерняя и свадебная мода», «Мир детства», «Летний шик».

Среди «звездных» участников Estet Fashion Week — Вика Цыганова, Сергей Зверев, Павел Глоба, Наталья Бочкарева, группа «Стрелки», Надя Ручка (гр. «Блестящие»), Юлия Началова, Светлана Разина (золотой голос гр. «Мираж», Фея»), Владимир Левкин, Елена Максимова (шоу «Голос», «Точь-в-точь», экс- «Рефлекс»), Сара Окс, Анна Грачевская, Маша Малиновская, квинтет Viva, Александр Балыков.

В концертной программе также примут участие: детская студия «Непоседы», Александр Блинов, VIA-Летта, Татьяна Кривцева, Агнета Линчевская, Марина Корвин, Анна Гайченя, Julia Fyuris, Ксения Деви, Татьяна Тузова, студия эстетического воспитания «Юная леди», Танцевальная студия «Киликия», Игорь Прэйс, Саванна, шоу-балет Quintessence, Шоу Look At V и другие.

Гостям vip-зоны Estet Fashion Week предоставляется возможность принять участие в эксклюзивной фотосессии с понравившимися украшениями премиального сегмента первого в России семейного бренда Gevorkyan, а также приобрести эти изделия по специальным ценам, которые будут действовать только в дни проведения ювелирной недели моды.

На первом этаже, каждый день в 17.00 (кроме 11, 12 апреля) гостей ожидают «круглые столы», посвященные актуальным вопросам моды. Среди тем: «Ювелирная мода и ее тренды», «Детский модельный бизнес и детская мода», «Развитие моды в России, выход российских дизайнеров на западный рынок», «Мода и революция».

В финале сезона жюри, в которое входят эксперты моды, искусствоведы, ювелиры, эксперты моды и руководители профильных СМИ, выберет победителей в нескольких номинациях: «Лучшая коллекция одежды», «Лучшая ювелирная коллекция», «Лучшая детская коллекция» и др. Председатель жюри - Народный художник России (2006), глава Дома Моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев.

16 апреля состоится официальная церемония закрытия и награждения победителей сезона.