15.08.2017 21:15

В минском ТРЦ Danamall в августе начали работу два фирменных магазина предприятий, входящих в концерн «Беллегпром», сообщает пресс-служба объединения.

Магазины Belwest и «Калинка» приняли первых посетителей в ТРЦ Danamall в Минске. Открытие торговых точек произошло в начале августа. Оба производителя входят в концерн «Беллегпром», как и компании «Беларуский лен», Galanteya и Conte, обосновавшиеся в ТРЦ в июне.

Отмечается, что ТРЦ Danamall – единственный в Минске торговый центр, соответствующий международным стандартам дизайна и требованиям к услугам.

Его общая площадь составляет 97 тыс. кв. м, а арендуемая площадь превышает 50 тыс. кв. м.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.