3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиДва магазина фирменной торговли предприятий «Беллегпром» открылись в августе в ТРЦ Danamall
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка головных уборов и аксессуаров Chapeau пройдет с 17 по 20 августа RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Два магазина фирменной торговли предприятий «Беллегпром» открылись в августе в ТРЦ Danamall

15.08.2017  21:15

В минском ТРЦ Danamall в августе начали работу два фирменных магазина предприятий, входящих в концерн «Беллегпром», сообщает пресс-служба объединения.

Магазины Belwest и «Калинка» приняли первых посетителей в ТРЦ Danamall в Минске. Открытие торговых точек произошло в начале августа. Оба производителя входят в концерн «Беллегпром», как и компании «Беларуский лен», Galanteya и Conte, обосновавшиеся в ТРЦ в июне.

Отмечается, что ТРЦ Danamall – единственный в Минске торговый центр, соответствующий международным стандартам дизайна и требованиям к услугам.

Его общая площадь составляет 97 тыс. кв. м, а арендуемая площадь превышает 50 тыс. кв. м.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.

Просмотров: 35
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1356 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте