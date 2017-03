Бренд Carrera сообщает о том, что оскароносный актер и певец Джаред Лето станет главным героем рекламной кампании очков Carrera 2017.

Этот проект станет первым этапом сотрудничества, которое предполагает дальнейший запуск коллекции Inspired by Jared Leto. Данная коллекция поступит в продажу в сентябре 2017 года.

После годичной совместной работы в рамках проекта The Maverick, героем новой рекламной кампании снова станет Джаред Лето, который вошел в список персон, влияющих на глобальную индустрию моды (The People Shaping the Global Fashion Industry) по версии медиа ресурса Business of Fashion.

«Carrera всегда отличался от других брендов и характеризовался узнаваемым дизайном, – говорит Джаред Лето. - Классический стиль этих изделий прошел проверку временем, а это возможно только при одном условии: когда лучшее качество сочетается с передовым дизайном».

Фотограф Терри Ричардсон при творческом содействии Лето создал серию рекламных кадров-портретов, на которых изображен «уверенный в себе и смелый мужчина, идеально передающий стиль новой коллекции очков и оправ».

«Мы очень гордимся рекламной кампанией Carrera 2017, – заявил Маттео Куелли, глобальный бренд-директор Carrera. - Джаред Лето и Терри Ричардсон – это легендарные личности, которые выделяются в современном шоу-бизнесе. Они идеально олицетворяют аутентичность и лидерский характер нашего бренда, поэтому мы очень рады тому, что они присоединились к нашей команде».

Международная рекламная кампания будет запущена в феврале 2017 года одновременно с поступлением в продажу новой коллекции очков и оправ Carrera.

Carrera — итальянский бренд, принадлежащий Safilo Group SpA которая разрабатывает и производит солнцезащитные очки и горнолыжные маски, в настоящее время головной офис работает в Падуе, Италия.

Фотографии предоставлены компанией.