В новом сезоне топ-модель Джессика Харт представляет коллекцию Amourette от Triumph, посвященную Калифорнии, сообщается в пресс-релизе компании.

Amourette 300 – это классическая серия нижнего белья из эластичного кружева, сочетающая в себе женственность и элегантность.

Amourette Spotlight – «младшая сестра» Amourette 300. Эта серия бюстгальтеров выделяется игривым двуцветным кружевом с изысканным рисунком.

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.