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Джессика Харт стала героиней новой кампании Triumph
14.04.2017 16:34
В новом сезоне топ-модель Джессика Харт представляет коллекцию Amourette от Triumph, посвященную Калифорнии, сообщается в пресс-релизе компании.
Amourette 300 – это классическая серия нижнего белья из эластичного кружева, сочетающая в себе женственность и элегантность.
Amourette Spotlight – «младшая сестра» Amourette 300. Эта серия бюстгальтеров выделяется игривым двуцветным кружевом с изысканным рисунком.
Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.
Фотография предоставлена компанией.
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