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Джузеппе Сантони привез в Россию коллекцию от Марко Занини

10.11.2017  12:43

Коллекция прет-а-порте, привезенная владельцем Santoni в Москву, создана в сотрудничестве с дизайнером Марко Занини, сообщается в пресс-релизе компании.

Santoni Edited by Marco Zanini FW2017 теперь доступна эксклюзивно в бутике Santoni в «Крокус Сити Молле». В коллекции также представлено несколько моделей обуви.

Увидеть первыми и примерить новую коллекцию пришли Эмин Агаларов, Андрей Малахов, Екатерина Вуличенко, Ксения Кутепова, Анжелика Тиманина и Урсула Ким, а также представители прессы и друзья бренда.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.

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