26.05.2017 07:10

Как заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Россия и Белоруссия могут вернуться к вопросу разработки совместной программы по льну.

«В Союзом государстве уже была одна попытка сделать программу по льну, но она так и не была принята в силу разных причин. Абсолютно не исключается возможность возвратиться к этой теме, но она должна быть сформулирована должным образом и в рамках тех требований и возможностей, которые у нас существуют», — передает слова чиновника РИА Новости. Соответствующее заявление Григорий Рапота сделал во время посещения Яковлевской льняной мануфактуры в городе Приволжске Ивановской области.

«Сотрудничество всегда существовало (между Белоруссией и Россией в сфере льняного производства), оно переживало взлеты и падения, но это связано не с нежеланием россиян и белорусов взаимодействовать, а с той экономической конъюнктурой, которая складывается на этом рынке», — подчеркнул он. По словам Григория Рапоты, сотрудничество между льняными производителями позволит скоординировать действия сторон в области экспорта или взаимной торговли. Для этого уже есть соответствующие механизмы, которые могут быть запущены для урегулирования данных вопросов.

Между тем, льнопроизводители России и Белоруссии испытывают трудности с сырьем. По словам генерального директора компании «ТДЛ Текстиль», в состав которого входит Яковлевская льняная мануфактура, Павла Каржанова, белорусские и российские компании сектора должны объединиться, чтобы совместно противостоять конкуренции на мировом рынке.