28.12.2016 07:25

Как утверждают специалисты одной из ведущих мировых онлайн-торговых площадок eBay, многие российские покупатели – «совы», которые любят приобретать товары вечером или ночью.

Согласно исследованию, проведенному компанией, среди опрошенных 49% делали за последние три месяца покупки вечером или поздно ночью (с 21.00 до 6.00), а 15% вообще ни разу не покупали утром или в рабочее время.

Кроме того, статистика сайта eBay показывает, что при ночном шопинге отличается и характер покупок. Россияне на eBay приобретают больше товаров на человека, когда делают покупки по ночам. К тому же средняя стоимость товаров, покупаемых ночью, выше, чем в остальное время суток.

Чаще всего покупки ночью делают женщины, чем мужчины: среди женщин доля совершающих онлайн-покупки ночью или поздно вечером выше, чем среди мужчин (52% против 46%).

Ночной покупатель чаще всего встречается в Петербурге – доля полуночников намного выше, чем в любом другом макрорегионе (58%). Следом идет Северо-Западный регион (52%), а за ним Москва и область (50%).

Отвечая на открытый вопрос о причинах ночных покупок, больше половины ответивших указали на отсутствие свободного времени днём (59%). Ночью также «никто не мешает» (16%), да и просто «удобнее» (9%). 60% согласны, что ночь - хорошее время для покупок, никто не отвлекает, и что ночью достаточно времени, чтобы «покопаться» в предложениях

Значительная часть ночных покупок (34%) планируется заранее, а выбор товара начинался еще днем (28%) или даже за несколько дней до (19%).