При создании моделей Soft 8 дизайнеры датского бренда Ecco использовали элементы спорт-шика в сочетании с кожей премиум-класса, сообщается в пресс-релизе компании.

Для весенних и летних образов дизайнеры советуют сочетать сникеры Soft 8 с юбками и платьями.

Напомним, что с 1963 года по настоящее время Ecco — единственная в мире компания, контролирующая процесс создания и реализации обуви целиком: от выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем. Ecco занимает второе место в мире среди крупнейших производителей обуви на каждый день. Международная компания профессионалов работает в Дании, Нидерландах, России, Словакии, Португалии, Таиланде, Индонезии и Китае. Коллекции мужской, женской и детской обуви Ecco представлены в 1000 фирменных магазинов бренда в более чем 90 странах мира. В 2013 году Россия вышла на первое место в мире по объему продаж продукции Ессо и насчитывает более 350 точек продаж.

Фотография предоставлена компанией.