Екатерина Вилкова представила летнюю коллекцию Next 2017 года

Российская актриса Екатерина Вилкова приняла участие в съемке новой коллекции британского бренда Next в России, сообщается в пресс-релизе компании.

Вместе с дочкой Павлой и сыном Петром актриса показала образы предстоящего лета, которые можно приобрести в онлайн-магазине Next.

Екатерина Вилкова сделала акцент на удобстве и практичности. Открытый топ с бантом в сочетании с хлопковой юбкой небесно-голубого цвета создают лаконичный летний образ. Белые укороченные джинсы свободного кроя и фактурный топ актриса разбавила остроносыми туфлями с геометричным принтом. А джинсы с вышивкой в паре с коротким тренчем помогли сделать кэжуальный образ стильным и оригинальным.

Пятилетняя Павла и трехлетний Петр выбрали образы в стиле сафари – легкое платье цвета хаки с аппликациями веселых зверушек девочка дополнила замшевой сумочкой и этническими сандалиями, в то время как Петру приглянулись коричневые вельветовые шорты и текстурированная рубашка с длинными рукавами.

«Съемки с детьми - это всегда весело! Мы с Павлой и Петей получили огромное удовольствие от процесса. Новая коллекция Next очень порадовала - то, что нужно для лета и отдыха. Все вещи качественные, и их максимально удобно сочетать друг с другом!» - поделилась впечатлениями Екатерина Вилкова.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.