Презентация премиальной линии Alla Pugachova от «Эконики» состоялась 14 марта в отеле Four seasons, сообщается в пост-релизе компании.

В рамках презентации бренд «Эконика» вместе с представлением нового концептуального видения торговой марки показал коллекции текущего сезона весна-лето 2017 и будущего осень-зима 2017/2018.

Для реализации проекта «Эконика» пригласила креативное диджитал агенство Sila Sveta и агентство DRP. Творческая команда Sila Sveta разработала уникальную мультимедиа инсталляцию. Большой проигрыватель с крутящейся виниловой пластинкой Alla Pugachova и с иглой в виде элегантной лодочки стал ярким и необычным интерактивным акцентом вечера. Все гости презентации имели возможность стать частью дополненной реальности и запечатлеть себя в одном из четырех видео роликов, специально подготовленных для инсталляции.

Гости мероприятия увидели и могли сразу примерить модели сезона весна-лето 2017, которые уже доступны в салонах сети по всей России, в том числе эксклюзивные модели обуви и аксессуаров, разработанные дизайнером Аленой Ахмадуллиной. На презентации также можно было познакомиться с новой коллекцией сезона осень-зима 2017/2018, которая появится в продаже в июле этого года. Среди моделей – лодочки с каблуком в виде микрофона, который отсылает к творчеству певицы, чье имя носит торговая марка.

Презентацию лично посетила Алла Пугачева, а также дизайнер Алена Ахмадуллина, среды гостей вечера были замечены Ирина Хакамада, Эвелина Хромченко, Елена Летучая, Регина Тодоренко, Галина Юдашкина, Артем Королев, Андрей Фомин, Андрей Бартенев, Юлия Барановская, Ирина Тонева, Константин Гайдай, Юрий Столяров, Марк Тишман, Рита Митрофанова, Юлиана Караулова, Ирина Муромцева, Лаура Джугелия, Снежана Георгиева, Дмитрий Логинов, Иван Васильев, Дарья Лисиченко, Ясмина Муратович, Марина Ким.

Торговая марка Alla Pugachova – премиальная часть коллекции бренда «Эконика». Фокус в коллекции сделан на высокое качество материалов, утонченные формы, внимание к деталям и необычным фурнитурам. В общей коллекции «Эконика» торговая марка Alla Pugachova занимает 15%, к 2018 году долю планируется довести до 25%.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. На рынке с 1992 года. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.

Фотографии предоставлены компанией.