Главными героями весенне-летней коллекции «Мама & Дочка» от «Эконики» стали озорной кот, милый зайка и плюшевый мишка, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции представлены слипоны со съемными наклейками трех любимцев. Уникальные принты с изображением очаровательных зверьков украшают детские балетки, сникерсы и сандалии. Цветовая гамма капсулы построена на актуальных цветах сезона - белый, нежно-розовый, голубой и лимонный. В спортивных моделях детской линии все стельки ортопедические.

Взрослые модели более лаконичны по дизайну. В линии представлены слипперы и сникерсы в трех цветах: белые, серые и нежно розовые, что позволяет легко использовать их для повседневных образов. Дизайнерские принты с милыми животными украшают лимонные и белые слипоны, а также внутреннюю часть слипперов. Дополняют обувную линию небольшие сумки геометрической формы в фирменных цветах коллекции. Актуальные рюкзаки двух видов - закругленные с милыми медвежьими и кроличьими ушками и прямоугольные с принтами - поддерживают тематику коллекции. Бонус - набор подвесных брелоков со всеми персонажами капсулы.

Коллекция поступила в продажу в салоны «Эконика» и в интернет-магазин сети.

«Эконика» — крупнейшая в России обувная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров для женщин. На рынке с 1992 года. Насчитывает более 160 салонов по всей России и в Казахстане. Коллекции разрабатываются дизайнерами «Эконики» совместно с итальянскими и французскими партнерами. Все модели производятся за рубежом.

Фотографии предоставлены компанией.