19.07.2017 01:36

К участию в составе экспертной группы АИДТ приглашаются специалисты для разработки двух профессиональных стандартов для индустрии детских товаров, сообщает пресс-служба объединения.

АИДТ (Ассоциация предприятий индустрии детских товаров) приглашает специалистов отрасли войти в состав экспертной комиссии, которая займется разработкой профессиональных стандартов.

Характеристики квалификации будут созданы для специалиста по технологическому обеспечению производства детских товаров и специалиста по безопасности товаров и услуг для детей.

К участию приглашаются эксперты в сфере инжиниринга, технологии, производственных процессов по видам продукции, а также эксперты в сфере безопасности, качества, стандартизации и технологических процессов по видам продукции.

Ассоциация осуществляет руководство экспертной группой.

Технический партнер программы - автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный институт менеджмента ЛИНК».

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.