13.10.2017 07:20

Несмотря на большие издержки при производстве, бюрократические и логистические проблемы, прогнозы по перспективам роста рынка интернет-торговли в России положительные, рынок продолжит расти.

Прогноз на 2017 год – не менее 14% подъема за год, заявили в новом исследовании эксперты компаний Data Insight и eBay. Согласно опубликованной ими статистике, общий объем интернет-экспорта материальных товаров из России в 2016 году составил 430 млн долларов, а количество отправленных посылок– 7,9 млн. Такие данные приводятся в исследовании Data Insight и eBay. При этом средний чек покупки иностранца в российском онлайн-магазине – 55 долларов.

Как говорится в исследовании, самой популярной категорией российских товаров среди зарубежных покупателей стала категория fashion: 40% экспортных товаров приходится на одежду, обувь и аксессуары.