23.07.2017 15:17

С января по июнь 2017 года БПХО отправило на экспорт товаров на сумму более 8 млн долларов, сообщает «Белта».

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО) наращивает объемы экспорта и расширяет количество партнеров за рубежом.

По сравнению с 2016 годом, за шесть месяцев 2017 года объем экспорта БПХО вырос в 1,6 раза. В денежном выражении экспорт составил 8 млн долларов.

В настоящее время БПХО в основном сотрудничает с Россией и Украиной.

«В целом же наш рынок - это территория в радиусе 2 тыс. км. Но нам есть еще куда расти, особенно в освоении рынков стран дальней дуги», - рассказал генеральный директор предприятия Иван Турчак.

Сейчас ведется работа по налаживанию и расширению деловых контактов со странами Южной Америки, Балканского полуострова и Восточной Европы.

Успехи БПХО в первую очередь связаны с проводимой модернизацией производства.

Барановическое производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО) более 45 лет специализируется на выпуске хлопчатобумажной пряжи, тканей и швейных изделий. Мощность предприятия позволяет перерабатывать до 13 тыс. тонн сырья в год. На сегодняшний день открыто 70 фирменных магазинов «Блакіт» в Белоруссии и два – в России.