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Экспорт из Киргизии в Северную Ирландию включает золото, серебро и текстиль

17.01.2017  00:25

Министр экономики Киргизии Арзыбек Кожошев заявил, что чаще всего из республики в Северную Ирландию продают золото, серебро, текстиль, турборезину и ковры, пишет Tazabek.

Министр экономики Киргизии Арзыбек Кожошев рассказал журналистам, что включает экспорт из республики в Северную Ирландию. По его словам, 90% продаж приходится на золото, серебро, турборезину, текстиль и ковры.

«По итогам 2015 года общий внешний товарооборот Киргизии составил 5 млрд долларов, 14,1 млн долларов приходится на товарооборот с Северной Ирландией. На сегодня по итогам 10 месяцев 2016 года товарооборот составил 39 млн 450 тыс. долларов», - отметил министр.

При этом объем экспорта из Киргизии в Северную Ирландию в 3 раза превышает объем импорта.

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