17.01.2017 07:25

По итогам 2016 года объем экспорта текстильных изделий из РФ в Чехию вырос на 98%, сообщает Минпромторг.

Как говорится в сообщении министерства, его руководитель Денис Мантуров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики в РФ Владимиром Ремеком.

«Прошлый год у нас был интенсивным, провели все бизнес-мероприятия», - сказал Денис Мантуров, приветствуя гостя. Несмотря на общее снижение объемов взаимной торговли, по сравнению с 2015-м годом, также наблюдается рост показателей экспорта жемчуга и драгоценных камней (на 82,5%).

Чехия, подчеркнули в Минпромторге, относится к числу наиболее важных торгово-экономических европейских партнеров России. И, по словам Владимира Ремека, сотрудничество между Россией и Чехией, которое продолжается в рабочем режиме, очень ценно.

«Есть хорошие примеры, их не так много, но они свидетельствуют об общем понимании проблем. Речь идет о некоторых частных инвестициях из Чехии в Россию для постройки предприятий», - отметил Владимир Ремек.

К новым российско-чешским проектам можно отнести строительство в Ивановской области комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения в сотрудничестве с чешской строительно-инвестиционной компанией Unistav a.s.