27.07.2017 21:24

Армения укрепляет свои позиции в качестве экспортера текстиля на рынках России и ЕАЭС, пишет «Мир 24».

В Армении растет объем экспорта текстильной продукции в Россию и другие страны ЕАЭС. За последние два года этот показатель увеличился в два раза.

«Из стран ЕАЭС, в первую очередь России, увеличились заказы на детскую одежду, на брюки, платья, сарафаны. Мы шьем только из чистого хлопка, который закупаем в Узбекистане и Италии», - рассказала начальница цеха одной из трикотажных фабрик Гаяне Бдоян.

В Россию и Грузию также поставляется гипоаллергенная одежда из Армении. В частности - носки из серебряного волокна для диабетиков. В настоящий момент ведутся переговоры о продажах этой продукции в Казахстан и Белоруссию.

Установлению деловых отношений не помешало даже отсутствие сухопутных границ с другими странами ЕАЭС.

«Армянские предприятия-экспортеры смогли быстро перестроиться на механизмы, которые обеспечивает Евразийский союз. Конечно, здесь и сыграло свою роль также стабильное состояние, которое имеется с рублем. Естественно, низкие цены на нефтепродукты, на газ», - прокомментировал ситуацию экономист, член Евразийского экспертного клуба Ашот Тевикян.

Как отмечают другие эксперты, рост промышленного производства в Армении напрямую связан с евразийской экономической интеграцией.